Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrecher scheitert an Alarmanlage

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr betritt ein bislang noch unbekannter Täter ein Grundstück Am Fort Mariaborn. Über den Wintergarten verschafft er sich in einem Einfamilienaus Zutritt zu dem Gebäude.

Aufgrund des Auslösens der Alarmanlage flüchtet der Täter ohne Beute vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

