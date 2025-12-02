PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Mehrere Sachbeschädigungen an PKW in 57537 Wissen, In der Hüll

Neuwied (ots)

Am Samstag, 29.11.2025 in der Zeit zwischen 14.00 und 23.00 Uhr kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an PKW in 57537 Wissen, In der Hüll. Unbekannte Täter brachten den geparkten Fahrzeugen jeweils Kratzer über die gesamte Fahrzeugseite bei. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02742 935 0 an die Polizei Wissen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

