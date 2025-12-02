POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Neustadt/Wied (ots) - Im Zeitraum vom 29.11.2025 bis 01.12.2025 ereignete sich in der Ortslage Neustadt/Wied eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte im oben genannten Zeitraum seinen PKW in der der Straße An der Bergshecke abgestellt. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der Geschädigte einen Schaden im Bereich der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallörtlichkeit verlassen ...

