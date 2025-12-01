PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Neustadt/Wied

Neustadt/Wied (ots)

Im Zeitraum vom 29.11.2025 bis 01.12.2025 ereignete sich in der Ortslage Neustadt/Wied eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte im oben genannten Zeitraum seinen PKW in der der Straße An der Bergshecke abgestellt. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der Geschädigte einen Schaden im Bereich der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallörtlichkeit verlassen ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher liegen der Polizei Straßenhaus aktuell nicht vor.

Zeugen, welche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
