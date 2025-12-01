PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch in Asbach

Asbach (ots)

Am Freitagabend den 28.11.2025 ereignete sich in der Ortslage Asbach ein Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner Zugang in das Objekt. Zu einem Diebstahl kam es nach bisherigen Ermittlungen nicht. Aktuell liegen der Polizei keinerlei Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

