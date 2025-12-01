PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gestohlenen Roller in die Heller geworfen

Herdorf (ots)

Zunächst zeigte die Mutter eine 16-jährigen Herdorferin an, dass eine bislang unbekannte Täterschaft in der Nacht vom 28. auf den 29.11.2025 im Bereich "Alte Hütte" den weißen Motorroller ihrer Tochter entwendete. Die Polizeiinspektion Betzdorf nahm eine entsprechende Diebstahlsanzeige auf.

Am 31.11. meldete sich dann ein Zeuge bei der Polizei, welcher unweit des Tatorts einen Motoroller in der Heller gefunden hatte. Die Überprüfung durch Beamte der PI Betzdorf ergab, dass es sich um den gestohlen gemeldeten Roller der 16-jährigen handelt. Offenbar wurde dieser durch Unbekannt eine 2 bis 3 Meter hohe Mauer herunter in den Flusslauf geworfen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 09:20

    POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

    Nauroth (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Ringstraße. In der Nacht vom 27. auf den 28.11., 23 bis 24 Uhr, zündeten Unbekannte im Bereich des Fensters einen Böller, sodass Sachschaden entstand. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 16:02

    POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

    Rengsdorf (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 30.11.2025, zwischen 01:30 und 12:55 Uhr wurde in Rengsdorf in der Westerwaldstraße das hintere Kennzeichen eines PKW VW Golf entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Ellinger Straße 1 56587 Straßenhaus ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 15:39

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Verteilerkasten

    Urbach (ots) - Am Samstag, 30.11.2025, gegen 11 Uhr wurde durch einen Spaziergänger festgestellt, dass in Urbach im Lenzenweg ein Verteilerkasten des Glasfasernetzes beschädigt worden ist. Dieser wurde durch Gewalteinwirkung aufgebrochen und die Glasfaserkabel herausgezogen. Die Ermittlungen bezüglich des Täters dauern noch an. Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren