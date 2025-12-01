PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Nauroth (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Ringstraße. In der Nacht vom 27. auf den 28.11., 23 bis 24 Uhr, zündeten Unbekannte im Bereich des Fensters einen Böller, sodass Sachschaden entstand.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

