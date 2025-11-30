Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Rengsdorf (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 30.11.2025, zwischen 01:30 und 12:55 Uhr wurde in Rengsdorf in der Westerwaldstraße das hintere Kennzeichen eines PKW VW Golf entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell