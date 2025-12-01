PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht auf der K 77 bei Rübegarten

Friesenhagen (ots)

Eine 50-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr am 30.11.2025 gegen 21 Uhr die K 77 aus Richtung Morsbach kommend in Fahrtrichtung Wippe. Ihr entgegen kam ein bislang unbekannter BMW-Fahrer. Der entgegenkommende BMW wurde dabei so weit mittig der Fahrbahn geführt, dass die Suzuki-Fahrerin nach rechts auf den unbefestigten Bereich ausweichen musste. Doch das Ausweichmanöver reichte nicht aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der BMW-Fahrer verließ sofort die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der PKW der 50-jährigen wurde so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war, und abgeschleppt werden musste.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Fahrzeugteile eines schwarzen BMWs aufgefunden werden. Gegebenenfalls ist Zeugen ein schwarzer BMW mit fehlendem linken Außenspiegel bzw. einem entsprechenden Seitenschaden begegnet. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

