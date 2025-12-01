PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bitzen (ots)

Ein 24-jähriger VW-Fahrer befuhr am 30.11.2025 gegen 19:30 Uhr die L 112 (NRW) bzw. L 267 (RLP) aus Richtung Opperzau kommend in Fahrtrichtung Bitzen. Kurz hinter der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz, kam er dabei in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit er dortigen Böschung kollidierte. Der PKW wurde hierdurch totalschädigt. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf wurden bei dem 24-jährigen Anzeichen für eine Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Weiterhin fanden die Einsatzkräfte im Fahrzeug einen Schlagstock, welcher ebenfalls beschlagnahmt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
  • 01.12.2025 – 09:38

    POL-PDNR: Gestohlenen Roller in die Heller geworfen

    Herdorf (ots) - Zunächst zeigte die Mutter eine 16-jährigen Herdorferin an, dass eine bislang unbekannte Täterschaft in der Nacht vom 28. auf den 29.11.2025 im Bereich "Alte Hütte" den weißen Motorroller ihrer Tochter entwendete. Die Polizeiinspektion Betzdorf nahm eine entsprechende Diebstahlsanzeige auf. Am 31.11. meldete sich dann ein Zeuge bei der Polizei, welcher unweit des Tatorts einen Motoroller in der Heller ...

  • 01.12.2025 – 09:20

    POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

    Nauroth (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Ringstraße. In der Nacht vom 27. auf den 28.11., 23 bis 24 Uhr, zündeten Unbekannte im Bereich des Fensters einen Böller, sodass Sachschaden entstand. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

  • 30.11.2025 – 16:02

    POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

    Rengsdorf (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 30.11.2025, zwischen 01:30 und 12:55 Uhr wurde in Rengsdorf in der Westerwaldstraße das hintere Kennzeichen eines PKW VW Golf entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Ellinger Straße 1 56587 Straßenhaus ...

