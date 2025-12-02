Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Einbruch in Baucontainer
Etzbach (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 27.11.2025, 13.00 Uhr, bis Montag, 01.12.2025, 07.00 Uhr, kam es im Industriepark in Etzbach zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter zwei Baucontainer auf und entwendeten Gegenstände von geringem Wert. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
