POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 01.12.2025, ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 11.35 Uhr in Altenkirchen, Siegener Straße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein, auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellter PKW BMW von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

