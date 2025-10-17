Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Haushaltsrauchmelder schlägt Alarm in der Kindergrippe, 17.10.2025, Reichenau-Mittelzell

Reichenau (ots)

Helle Aufregung bei den Kindern und Erziehenden in der Evangelischen Kinderkrippe Reichenau am Freitagmorgen, 17.10.2025, im Ortsteil Reichenau-Mittelzell. Ein Haushaltsrauchmelder schlägt Alarm, die Feuerwehr wurde um Hilfe gerufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 08:03 Uhr von der Integrierten Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger zum Brandeinsatz alarmiert. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Der Grund für die Auslösung konnte nicht festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte wieder einrücken.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau war mit dem Löschfahrzeugen LF 10 mit 13 Feuerwehreinsatzkräften im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft.

Einsatzende war um 08:40 Uhr.

