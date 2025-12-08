Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchschutz: Verdächtige Beobachtungen frühzeitig der Polizei melden

Mainz (ots)

In den vergangenen Tagen und Wochen ist es in der Region vermehrt zu Einbrüchen in Wohnungen und Einfamilienhäuser gekommen.

In der dunklen Jahreszeit bieten sich Kriminellen vielfältige Gelegenheiten, um sich im Schutz der Dunkelheit weitgehend unbeobachtet in Wohnvierteln sowie auf relevanten Anwesen zu bewegen. Örtliche Schwerpunkte, in denen vermehrt Taten festgestellt wurden, lagen zuletzt in Mainz-Gonsenheim, Budenheim und Ingelheim.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um frühzeitige und sachdienliche Hinweise. Auffällige Beobachtungen, etwa verdächtige Personen oder Fahrzeuge sollten umgehend über den Notruf 110 gemeldet werden, so dass umgehend Maßnahmen durch uniformierte und zivile Einsatzkräfte getroffen werden können. Zögern Sie also nicht, wenn sie gerade in Dämmerungszeiten zwischen 16 Uhr und 20 Uhr verdächtige Wahrnehmungen machen, die Polizei zu verständigen. Hierbei handelt es sich ausdrücklich nicht um einen Missbrauch von Notrufen!

Darüber hinaus weist die Polizei nochmals auf das Thema Einbruchschutz hin. Die Fachleute von der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Mainz bieten zudem kostenlose Einbruchschutzberatungen vor Ort an. Vereinbaren Sie gerne kurzfristig einen Termin - entweder telefonisch unter 06131-6531164 oder per Mail an beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de.

In einem Großteil der Taten kommt einfaches Hebelwerkzeug zum Öffnen von Fenstern und Türen zum Einsatz. Sodass bereits folgende Maßnahmen helfen können, einen Einbruch zu verhindern:

- Schließen Sie Ihre Haustür ab! - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren! - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen! - Wechseln Sie bei Verlust des Haustürschlüssels den Schließzylinder aus! - Achten Sie auf Fremde auf Nachbargrundstücken oder in Wohnanlagen! - Benachrichtigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei! - Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit in sozialen Netzwerken! - Achten Sie darauf, dass Ihr Haus bzw. ihre Wohnung auch in Abwesenheit bewohnt wirken, bspw. durch geleerte Briefkästen, Zeitschaltuhren etc.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de (Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes) oder www.k-einbruch.de (Initiative von Polizei und Wirtschaft).

