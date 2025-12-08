PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Vorfall mit Pfefferspray - mehrere Personen leicht verletzt

Mainz (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es im Stadtteil Mainz-Finthen zu einem Polizeieinsatz, nachdem die Polizei gegen 00:20 Uhr mehrere Notrufe erhalten hatte. Meldenden zufolge seien mehrere Jugendliche laut schreiend unterwegs gewesen, hätten sich gegenseitig verfolgt und dabei Pfefferspray mitgeführt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit drei Streifenwagen konnten zunächst keine Personen angetroffen werden.

Gegen 00:56 Uhr meldeten sich schließlich vier Geschädigte am Einsatzort, die übereinstimmend angaben, Zeugen bzw. Opfer eines tätlichen Angriffs geworden zu sein. Nach ihren Angaben wollten sie eine weitere Person abholen, als plötzlich ein Bekannter - ein namentlich benannter junger Mann - erschien. Zwischen diesem und einem der Geschädigten kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige unvermittelt Pfefferspray eingesetzt und einen der Männer ins Gesicht gesprüht haben. Als die übrigen Begleiterinnen und Begleiter hinzukamen, um zu schlichten, seien auch sie durch das Pfefferspray getroffen worden. Eine Geschädigte gab zudem an, vom Tatverdächtigen mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen worden zu sein.

Nachdem das Pfefferspray offenbar entleert war und die Betroffenen am Boden lagen, entfernte sich der Tatverdächtige vom Einsatzort. Ein Anwohner leistete Erste Hilfe und unterstützte die Geschädigten beim Auswaschen der Augen. Die verletzten Personen wurden dokumentiert; sie erlitten nach aktuellem Stand leichte Verletzungen.

Eine unmittelbare Überprüfung der mutmaßlichen Wohnanschrift des Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

