Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Dachhaie erneut auffällig - Fahrzeug beschlagnahmt

Ingelheim (ots)

Am Samstag gegen 12 Uhr sind in Ingelheim-Heidesheim erneut s.g. Dachhaie aufgefallen. Aufgrund vorheriger Presseberichterstattung meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass bei einem Nachbarn grade unseriöse Arbeiter die Dachrinnen sanieren würden. Wie sich bei der anschließenden Polizeikontrolle herausstelle, sind sowohl das Fahrzeug wie auch die vier Männer bereits wegen verschiedener Betrugsdelikte in Erscheinung getreten.

Alle vier Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und ihre Fahrzeug, ein Mercedes Kastenwagen mit polnischer Zulassung, wurde beschlagnahmt, da es als Tatmittel gilt, um damit Straftaten zu begehen.

Die Kriminalpolizei prüft, ob die Personen für weitere Taten in der Umgebung in Frage kommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

