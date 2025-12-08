PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Seitenscheibe eingeschlagen und Fahrzeug durchwühlt

Mainz (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr schlug bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines geparkten BMW in der Holzhofstraße ein. Der oder die Täter erbeuteten zwei Jacken und ca. 250EUR aus dem Fahrzeuginneren und flüchteten unerkannt. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Jacke unweit auf einem Parkplatz wiedergefunden werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Schlägerei endet in Krankenhaus

    Mainz-Bretzenheim (ots) - Am Sonntag gegen 13 Uhr meldeten Zeugen, dass es zu einer Schlägerei an der Haltestelle Südring gekommen und eine Person nun bewusstlos sei. Zeugen gaben an, dass ein PKW an der Haltestelle angehalten habe, eine männliche Person ausgestiegen sei und direkt auf den nun verletzten Mann einschlug. Der Autofahrer habe dann auch noch Unterstützung von einer Jugendgruppe erhalten. Gemeinsam habe ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruchschutz: Verdächtige Beobachtungen frühzeitig der Polizei melden

    Mainz (ots) - In den vergangenen Tagen und Wochen ist es in der Region vermehrt zu Einbrüchen in Wohnungen und Einfamilienhäuser gekommen. In der dunklen Jahreszeit bieten sich Kriminellen vielfältige Gelegenheiten, um sich im Schutz der Dunkelheit weitgehend unbeobachtet in Wohnvierteln sowie auf relevanten Anwesen zu bewegen. Örtliche Schwerpunkte, in denen ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 09:22

    POL-PPMZ: Mainz- Vorfall mit Pfefferspray - mehrere Personen leicht verletzt

    Mainz (ots) - In der Nacht zu Sonntag kam es im Stadtteil Mainz-Finthen zu einem Polizeieinsatz, nachdem die Polizei gegen 00:20 Uhr mehrere Notrufe erhalten hatte. Meldenden zufolge seien mehrere Jugendliche laut schreiend unterwegs gewesen, hätten sich gegenseitig verfolgt und dabei Pfefferspray mitgeführt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren