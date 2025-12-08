Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Seitenscheibe eingeschlagen und Fahrzeug durchwühlt

Mainz (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr schlug bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines geparkten BMW in der Holzhofstraße ein. Der oder die Täter erbeuteten zwei Jacken und ca. 250EUR aus dem Fahrzeuginneren und flüchteten unerkannt. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Jacke unweit auf einem Parkplatz wiedergefunden werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

