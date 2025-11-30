POL-PDPS: Polizeilicher Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt
Pirmasens (ots)
Am Samstag, den 29.11.2025 gegen 22:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Pirmasens über Streitigkeiten zwischen mehreren Personen auf dem Gelände des Weihnachtsmarktes in Kenntnis gesetzt. Den Beteiligten wurde im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ein Platzverweis ausgesprochen, welchem diese nicht nachkamen. Zwei der Beteiligten wurden im Anschluss dem Gewahrsam zugeführt. Bei der Durchsetzung der Ingewahrsamnahme, leistete einer der Beteiligten Widerstand. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pips
