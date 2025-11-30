PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizeilicher Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025 gegen 22:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Pirmasens über Streitigkeiten zwischen mehreren Personen auf dem Gelände des Weihnachtsmarktes in Kenntnis gesetzt. Den Beteiligten wurde im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ein Platzverweis ausgesprochen, welchem diese nicht nachkamen. Zwei der Beteiligten wurden im Anschluss dem Gewahrsam zugeführt. Bei der Durchsetzung der Ingewahrsamnahme, leistete einer der Beteiligten Widerstand. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

