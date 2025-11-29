PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde ein 28-Jähriger Fahrer eines VW Golf in der Goethestraße in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Cannabis stand. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

