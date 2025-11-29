POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss
Pirmasens (ots)
In der Nacht zum Samstag wurde ein 28-Jähriger Fahrer eines VW Golf in der Goethestraße in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Cannabis stand. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pips
