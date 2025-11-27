PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen?

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch (26.11.2025) streifte ein unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Auto in der Rodalber Straße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der silberne Audi war in Fahrtrichtung Zweibrücker Straße, etwa in Höhe der Hanitzhalde auf einer dortigen Parkfläche abgestellt. Vermutlich zwischen 7 und 16 Uhr touchierte der Unfallverursacher den Außenspiegel sowie den vorderen linken Kotflügel des Fahrzeugs. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Pirmasenser Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

