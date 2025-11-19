Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand in der Sauerbruchstraße - Kriminalpolizei ermittelt

Zweibrücken (ots)

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Mittwoch (19.11.2025) mehrere Fahrzeugabdeckplanen in Brand. Zwei Motorräder und ein Auto wurden dabei beschädigt. Gegen 1.30 Uhr wurde die Polizeiinspektion von einem Zeugen über ein Feuer auf einem Parkplatz hinter einem dortigen Mehrfamilienhaus informiert. Ein Anwohner konnte die Flammen mittels Feuerlöscher noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Insgesamt drei Schutzplanen wurden angezündet. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

