Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Parkrempler am Krankenhaus - Polizei sucht blaues Auto

  • Bild-Infos
  • Download

Rodalben (Südwestpfalz) (ots)

Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag (15.11.2025) im Clauser Weg, gegenüber dem Hospital. Die Geschädigte stellte um 13.30 Uhr ihren weißen VW Golf in Queraufstellung auf dem Parkplatz vor der dortigen Grünanlage ab. Als sie nach etwa zwei Stunden zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung hinten rechts fest. Vermutlich beim Ein- oder Ausfahren vom Parkplatz streifte der Verursacher das Heck des Golfs und entfernte sich von der Unfallstellte. Die Polizeibeamten stellten einen blauen Lackabrieb am beschädigten Fahrzeug fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren