Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrer unter Btm-Einfluss - Kokain unterm Beifahrersitz

Pirmasens (ots)

Sonntagnacht (16.11.2025) richtete die Polizeiinspektion Pirmasens eine Kontrollstelle auf der Bundesstraße 10 ein. In Fahrtrichtung Landau konnte um 23.30 Uhr ein Fahrzeug, besetzt mit zwei männlichen Personen sowie mit kroatischer Zulassung kontrolliert werden. Die Beamten konnten aus dem Fahrzeuginnenraum starken Cannabisgeruch wahrnehmen. Da beim 29-jährigen Fahrer Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss vorlagen, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Insgesamt etwa zwei Gramm Kokain konnten bei der anschließenden Durchsuchung beim Beschuldigten und unter dem Beifahrersitz aufgefunden werden. Die beiden Männer wurden nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Dienststelle anschließend auf freien Fuß entlassen. Auf sie warten Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. |krä

