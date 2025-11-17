PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Autoaufbruch

Pirmasens (ots)

Auf einem im Fahrzeug zurückgelassenen Geldbeutel hatten es Kriminelle in der Nacht auf Sonntag (16.11.2025) in der Hohenzollernstraße abgesehen. Die Täter schlugen die Scheibe eines auf dem Grundstück der Geschädigten geparkten BMW X2 ein und entwendeten die Geldbörse aus dem Fahrzeuginneren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag sowie Bank- und Kreditkarten entwendet. Thomas Krämer, Pressesprecher der Polizeidirektion Pirmasens rät Autobesitzern, keine Wertsachen im Fahrzeug aufzubewahren, auch wenn diese nicht sichtbar sind. Erfahrene Täter kennen nahezu alle Versteckmöglichkeiten. Tipps finden sie auch unter dem Link der Polizeilichen Kriminalprävention: https://s.rlp.de/pekzlmR. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

