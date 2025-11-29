PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizeilicher Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 28.11.2025 gegen 18:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Pirmasens über eine Sachbeschädigung an der Eisbahn des Weihnachtsmarktes in Pirmasens in Kenntnis gesetzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme leistete die Verantwortliche Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Verletzt wurde dabei niemand. Es wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen die Frau eingeleitet. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

