POL-PDPS: Polizeilicher Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt

Pirmasens (ots) - Auf einem im Fahrzeug zurückgelassenen Geldbeutel hatten es Kriminelle in der Nacht auf Sonntag (16.11.2025) in der Hohenzollernstraße abgesehen. Die Täter schlugen die Scheibe eines auf dem Grundstück der Geschädigten geparkten BMW X2 ein und entwendeten die Geldbörse aus dem Fahrzeuginneren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag sowie Bank- und Kreditkarten entwendet. Thomas Krämer, Pressesprecher der ...

mehr