POL-PDPS: Polizeilicher Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt
Pirmasens (ots)
Am Freitag, den 28.11.2025 gegen 18:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Pirmasens über eine Sachbeschädigung an der Eisbahn des Weihnachtsmarktes in Pirmasens in Kenntnis gesetzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme leistete die Verantwortliche Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Verletzt wurde dabei niemand. Es wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen die Frau eingeleitet. |pips
