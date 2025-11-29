PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in der Schlaugasse

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 28.11.2025 zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem weißen PKW beim Vorbeifahren einen in der Schlaugasse in Pirmasens abgestellten schwarzen Mercedes-Benz. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

