Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Kennzeichens

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025 gegen 15:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Pirmasens über den Diebstahl eines hinteren amtlichen Kennzeichens informiert, welches ursprünglich an einem grauen Opel Astra angebracht war. Die Geschädigte stellte ihr Fahrzeug im Zeitraum vom 28.11.2025, 15:00 Uhr bis zum 29.11.2025, 13:30 Uhr sowohl in der Friedhofstraße in Lemberg, als auch in der Jahnstraße in Pirmasens ab. Im Nachgang stellte die Geschädigte fest, dass das mittels Schrauben am Fahrzeug befestigte Kennzeichen durch unbekannte Täterschaft abmontiert wurde.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell