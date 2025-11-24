PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 24.11.2025

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 23.11.2025, gegen 11:45 Uhr, wurde der Polizei Bad Harzburg ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gemeldet. Der Tatzeitraum kann auf den 21.11.2025, 18:00 Uhr bis 23.11.2025, 11:45 Uhr eingegrenzt werden. Der beschädigte Pkw, SUZUKI, VITARA, war ordnungsgemäß auf dem Anwohnerparkplatz (Ilsenburger Straße 56B, in 38667 Bad Harzburg) abgestellt. In weiterer Folge wird das Fahrzeug beschädigt (geschätzter Schaden ca. 1000,00EUR). Der Unfallhergang, das unfallverursachende Fahrzeug sowie der Fahrzeugführer sind unbekannt.

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 23.11.2025, gegen 14:04 Uhr, wurde der Polizei Bad Harzburg ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gemeldet. Der Tatzeitraum kann auf den 23.11.2025, 09:30 Uhr bis 23.11.2025, 14:04 Uhr eingegrenzt werden. Der beschädigte Pkw, Audi A5, in der Farbe Weiß war verkehrsgerecht am rechten Fahrbahnrand in Richtung Sachsenbergstraße, in 38667 Bad Harzburg abgestellt. In weiterer Folge wird das Fahrzeug beschädigt (geschätzter Schaden ca. 500,00EUR). Der Unfallhergang, das unfallverursachende Fahrzeug sowie der Fahrzeugführer sind unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05322/55480 bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

i.A. Ennens, Polizeikommissarin
Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

