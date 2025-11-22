PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall

Goslar (ots)

Am Nachmittag des 21.11.2025 ereignete sich auf der Goslarschen Straße in Clausthal-Zellerfeld ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 54 Jähriger befährt mit seinem PKW gegen 16.15 Uhr die Goslarsche Straße. Zeitgleich biegt ein 31 Jähriger aus der Marktstraße kommend mit seinem PKW in den Fließverkehr der Goslarschen Straße ein und übersieht dabei den Vorfahrtberechtigten. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrzeugführer werden bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die PKW wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

