POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.11.2025

Am 21.11.2025 um 14:30 wurde ein Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und die Kennzeichen nicht auf das geführte Kraftfahrzeug ausgestellt waren. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Am 22.11.2025, gegen 01:25 Uhr, kommt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw von der K58 aus Herrhausen kommend in Richtung Seesen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf allen vier Rädern zum Stehen. Nach dem Unfall verließ der Fahrer den Pkw selbstständig und entfernte sich vom Unfallort. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen.

Der Sachschaden wird auf ca. 8.000EUR geschätzt.

i.A. Klingebiel, PK

