PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.11.2025

Goslar (ots)

Am 21.11.2025 um 14:30 wurde ein Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und die Kennzeichen nicht auf das geführte Kraftfahrzeug ausgestellt waren. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Am 22.11.2025, gegen 01:25 Uhr, kommt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw von der K58 aus Herrhausen kommend in Richtung Seesen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf allen vier Rädern zum Stehen. Nach dem Unfall verließ der Fahrer den Pkw selbstständig und entfernte sich vom Unfallort. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen.

Der Sachschaden wird auf ca. 8.000EUR geschätzt.

i.A. Klingebiel, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 14:57

    POL-GS: Brandgefahr durch Kaminasche - Polizei warnt vor unvorsichtigem Umgang

    Goslar (ots) - Viele Brände am oder im eigenen Wohnhaus entstehen durch unvorsichtige Entsorgung von Kamin- oder Ofenasche. Wird die nicht vollständig erkaltete Asche in einem Müllbehälter entsorgt, entfacht sich dort schnell ein Feuer, das im ungünstigsten Fall beispielsweise auf die Hausfassade übergreifen kann. "In der Vergangenheit war fahrlässiger Umgang ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 20.11.2025

    Goslar (ots) - Seesen Am 19.11.2025 gegen 18:25 befährt ein 26jähriger Seesener mit seinem Ford Transporter die B 243 aus Richtung BAB 7 in Richtung Seesen. Kurz vor der dortigen Shell-Tankstelle biegt der Seesener nach links in Richtung Bornhausen ab. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden VW einer 30jährigen Frau aus Bad Grund, so dass es zum Zusammenstoß kommt. Die VW-Fahrerin wird leicht verletzt. Des ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:09

    POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Raub am Bahnhof Goslar

    Goslar (ots) - Am 17. Oktober 2025 haben am Bahnhof in Goslar mehrere Personen einen 22-jährigen Mann aus Goslar beraubt. Der Mann war gegen 23.05 Uhr aus der Unterführung auf den Bahnsteig von Gleis 1 gegangen, als er unvermittelt von einer Gruppe männlicher Personen angegriffen wurde. Die Täter entwendeten ihm seinen Schal und versuchten ihm zudem sein T-Shirt auszuziehen. Hierbei handelte es sich um Fanartikel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren