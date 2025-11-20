POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 20.11.2025
Goslar (ots)
Seesen
Am 19.11.2025 gegen 18:25 befährt ein 26jähriger Seesener mit seinem Ford Transporter die B 243 aus Richtung BAB 7 in Richtung Seesen. Kurz vor der dortigen Shell-Tankstelle biegt der Seesener nach links in Richtung Bornhausen ab. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden VW einer 30jährigen Frau aus Bad Grund, so dass es zum Zusammenstoß kommt. Die VW-Fahrerin wird leicht verletzt. Des Weiteren wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Geschätzter Sachschaden ca. 3000,- Euro.
