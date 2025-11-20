PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 20.11.2025

Goslar (ots)

Seesen

Am 19.11.2025 gegen 18:25 befährt ein 26jähriger Seesener mit seinem Ford Transporter die B 243 aus Richtung BAB 7 in Richtung Seesen. Kurz vor der dortigen Shell-Tankstelle biegt der Seesener nach links in Richtung Bornhausen ab. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden VW einer 30jährigen Frau aus Bad Grund, so dass es zum Zusammenstoß kommt. Die VW-Fahrerin wird leicht verletzt. Des Weiteren wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Geschätzter Sachschaden ca. 3000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 13:09

    POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Raub am Bahnhof Goslar

    Goslar (ots) - Am 17. Oktober 2025 haben am Bahnhof in Goslar mehrere Personen einen 22-jährigen Mann aus Goslar beraubt. Der Mann war gegen 23.05 Uhr aus der Unterführung auf den Bahnsteig von Gleis 1 gegangen, als er unvermittelt von einer Gruppe männlicher Personen angegriffen wurde. Die Täter entwendeten ihm seinen Schal und versuchten ihm zudem sein T-Shirt auszuziehen. Hierbei handelte es sich um Fanartikel ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung Pst. Braunlage Mittwoch, 19.11.2025

    Goslar (ots) - Aufbruch Münzgeldautomat In der Zeit vom 10.11.2025 bis zum 17.11.2025 brachen bislang unbekannte Täter den Münzgeldautomat der Toilettenanlage am Rathaus Braunlage auf. Es konnte lediglich geringfügig Kleingeld erbeutet werden. Hinweise bitte an die Polizei Braunlage unter Tel. 05520.-93260. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Polizeistation Braunlage Telefon: ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.11.2025

    Goslar (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am späten Dienstagabend auf der Bundestraße 241. Ein 24-jähriger Harzburger fuhr gegen 22.10 Uhr mit seinem VW Arteon von Clausthal in Richtung Goslar. In Höhe Kreuzeck kam er auf winterglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren