POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 20.11.2025

Goslar (ots) - Am 17. Oktober 2025 haben am Bahnhof in Goslar mehrere Personen einen 22-jährigen Mann aus Goslar beraubt. Der Mann war gegen 23.05 Uhr aus der Unterführung auf den Bahnsteig von Gleis 1 gegangen, als er unvermittelt von einer Gruppe männlicher Personen angegriffen wurde. Die Täter entwendeten ihm seinen Schal und versuchten ihm zudem sein T-Shirt auszuziehen. Hierbei handelte es sich um Fanartikel ...

