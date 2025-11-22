PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Goslar - Auffahrunfall auf der B6

Goslar (ots)

Am Freitagnachmittag befährt eine 22-jährige Fahrzeugführerin die Bundesstraße 6 in Richtung Salzgitter, als sie kurz vor Sudmerberg den vor ihr fahrenden und verkehrsbedingt bremsenden PKW übersieht. Sie kommt nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fährt auf den PKW auf. Hierbei verletzten sich beide Fahrzeugführende und werden Krankenhäusern zugeführt. Es entstehen Sachschäden von etwa 25.000 Euro.

+++

Verkehrsunfallflucht am ZOB

Der ordnungsgemäß in einer Parkreihe am Zentralen Omnibusbahnhof Goslar abgestellte PKW (BMW) wird im Zeitraum vom 17.11.2025 bis 21.11.2025 durch bisher unbekanntes Fahrzeug, mutmaßlich beim Ausparken aus danebenliegender Parkbucht, beschädigt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher zeigt den Verkehrsunfall nicht an und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder die fahrzeugführende Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Goslar, 05321 3390, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

