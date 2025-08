Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Fehler beim Abbiegen - Unfall ohne Verletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.08.2025, gegen 08:30 Uhr beabsichtigte eine 64-jährige Opelfahrerin von der B 34 in Tiengen nach links in die Raiffeisenstraße abzubiegen. Aus bisher ungeklärten Gründen übersah sie dabei das in Richtung Lauchringen entgegenkommenden Auto eines 38-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

