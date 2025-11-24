PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.11.2025

Goslar (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Langelsheim wurden am vergangenen Wochenende fünf Kellerräume aufgebrochen.

Der oder die Tatverdächtigen verschafften sich am Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr Zugang zu dem Wohnhaus in der Lange Straße 3 und drangen anschließend gewaltsam in fünf Kellerräume ein. Ob Gegenstände entwendet wurde ist bislang nicht abschließend geklärt.

Die Polizei fragt nach Beobachtungen, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der bekannten Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Wochenende im Stadtteil Kramerswinkel ereignete, sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Geschwister-Scholl-Straße in Höhe Nr. 15 geparkten schwarzen Seat Ibiza. Das flüchtige Fahrzeug verursachte im Vorbeifahren Schäden an der gesamten linken Fahrzeugseite des Seat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der verursachte Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise oder Beobachtungen zu diesem Verkehrsunfall, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 13:00

    POL-GS: Verkehrsunfall

    Goslar (ots) - Am Nachmittag des 21.11.2025 ereignete sich auf der Goslarschen Straße in Clausthal-Zellerfeld ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 54 Jähriger befährt mit seinem PKW gegen 16.15 Uhr die Goslarsche Straße. Zeitgleich biegt ein 31 Jähriger aus der Marktstraße kommend mit seinem PKW in den Fließverkehr der Goslarschen Straße ein und übersieht dabei den Vorfahrtberechtigten. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 13:00

    POL-GS: Goslar - Auffahrunfall auf der B6

    Goslar (ots) - Am Freitagnachmittag befährt eine 22-jährige Fahrzeugführerin die Bundesstraße 6 in Richtung Salzgitter, als sie kurz vor Sudmerberg den vor ihr fahrenden und verkehrsbedingt bremsenden PKW übersieht. Sie kommt nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fährt auf den PKW auf. Hierbei verletzten sich beide Fahrzeugführende und werden Krankenhäusern zugeführt. Es entstehen Sachschäden von etwa 25.000 ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.11.2025

    Goslar (ots) - Am 21.11.2025 um 14:30 wurde ein Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und die Kennzeichen nicht auf das geführte Kraftfahrzeug ausgestellt waren. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Am 22.11.2025, gegen 01:25 Uhr, kommt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren