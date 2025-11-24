Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.11.2025

Goslar (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Langelsheim wurden am vergangenen Wochenende fünf Kellerräume aufgebrochen.

Der oder die Tatverdächtigen verschafften sich am Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr Zugang zu dem Wohnhaus in der Lange Straße 3 und drangen anschließend gewaltsam in fünf Kellerräume ein. Ob Gegenstände entwendet wurde ist bislang nicht abschließend geklärt.

Die Polizei fragt nach Beobachtungen, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der bekannten Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Wochenende im Stadtteil Kramerswinkel ereignete, sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Geschwister-Scholl-Straße in Höhe Nr. 15 geparkten schwarzen Seat Ibiza. Das flüchtige Fahrzeug verursachte im Vorbeifahren Schäden an der gesamten linken Fahrzeugseite des Seat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der verursachte Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise oder Beobachtungen zu diesem Verkehrsunfall, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

