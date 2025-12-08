PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einladung zum Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester im Mainzer Dom

  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Polizeipräsident Reiner Hamm und der Beirat Polizeiseelsorge laden herzlich zum Adventskonzert am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, im Mainzer Dom ein.

Es wirken mit das Landespolizeiorchester, unter der Leitung von Florian Weber, sowie Daniel Beckmann, Domorgel. Gemeinsam werden sie einmal mehr für vorweihnachtliche Stimmung sorgen.

Der Eintritt ist frei, Beginn des Konzertes ist um 17 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

