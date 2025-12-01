Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei Rostock ermittelt nach mehreren Einbrüchen - Zeugen gesucht

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock ermittelt derzeit zu mehreren Einbrüchen, die sich in der Nacht vom 29. auf den 30. November sowie in den frühen Morgenstunden des 1. Dezember ereignet haben.

In Diedrichshagen wurde am Morgen des 30. November ein gewaltsam aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Unbekannte Täter hatten diesen in der Nacht angegriffen und den Inhalt entwendet. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

Zudem drangen in derselben Nacht zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Ärztehaus in der Ehm-Welk-Straße in Evershagen ein. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren, die nun ausgewertet werden müssen.

In den frühen Morgenstunden des heutigen 1. Dezember, gegen 01:20 Uhr, wurde die Polizei außerdem über einen ausgelösten Einbruchalarm in einem Baumarkt in der Trelleborger Straße informiert. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft, flüchteten jedoch offenbar aufgrund der akustischen Alarmauslösung noch vor weiterer Tatausführung. Der Gesamtschaden der Tat wird derzeit auf über 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den jeweiligen Fällen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381 4916-1616, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Landespolizei MV zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell