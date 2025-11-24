PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ratzeburg (ots)

24.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 22.11.2025 - Schwarzenbek

Samstagfrüh (22.11.2025), gegen 00.15 Uhr, kam es auf der Kerntangente in Schwarzenbek zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Deutscher mit seinem Fiat Doblo die Kerntangente in Schwarzenbek von der B 404 kommend. Dabei verlor der Fahrzeugführer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und geriet gegen die Schutzplanke. Infolgedessen überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Hamburger blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme vor Ort nahmen die Beamten beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,31 Promille.

Der Führerschein des 19-Jährigen wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

