Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wer kann Hinweise geben ? - Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Ratzeburg (ots)

21.11.2025 | Kreis Herzogtum-Lauenburg | 20.11.2025 - Wohltorf

Gestern Abend (20.11.2025) brachen bislang unbekannte Täter an der Straße Am Tonteich in Wohltorf in einen Bungalow ein. Dabei drangen sie über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten des Hauses ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Haus und flüchteten unerkannt. Der Einbruch passierte in der Zeit von 17.55 Uhr und 19.00 Uhr.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat due Ermittlungen aufgenommen sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de bei den Ermittlern.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

