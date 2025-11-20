PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Was steckt dahinter? Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

20.11.2025| Kreis Herzogtum Lauenburg | 17.11.2025 - Breitenfelde

Bereits am Montag (17.11.2025), zwischen 00.30 Uhr und 05.00 Uhr, wurde im Mühlenweg in Breitenfelde ein Haus sowie ein Fahrzeug mit Farbe verunstaltet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter die Außenfassade eines Reihenmittelhauses mit roter Lackfarbe beschmiert. Des Weiteren wurde diese Farbe auch auf das Fahrzeug der Bewohner, welches sich in einer Carportanlage befand, aufgetragen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Die erforderlichen Kosten für die Reinigungsarbeiten belaufen sich auf mehrere Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler der Möllner Polizeistation unter der Telefonnummer 04542/8099-0 oder per Email unter Moelln.Pst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 12:10

    POL-RZ: Trotz sofortiger Hilfeleistung nahm ein Abenteuer eines Hundes keinen guten Ausgang

    Ratzeburg (ots) - 20.11.2025 | Kreis Stormarn | 19.11.2025 - BAB 1 Ein offensichtlich abenteuerbegeisterter Hund aus Hamburg erkundete die Welt und verirrte sich bis auf die Autobahn 1 bei Stapelfeld. Dort wurde der Terrier Mix leider von einem Fahrzeug, welches von Lübeck in Richtung Hamburg unterwegs war, erfasst. Die hinzugerufenen Polizeibeamten des ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 15:23

    POL-RZ: Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße bei Barsbüttel

    Ratzeburg (ots) - 19.11.2025 | Kreis Stormarn | 19.11.2025 - Barsbüttel Heute Vormittag, gegen 11.00 Uhr, kam es auf der K29 bei Barsbüttel zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden die zwei beteiligten Fahrzeugführer verletzt. Die Räumung der Unfallstelle dauert aktuell noch an. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 52-jährige Deutsche mit einem Nissan Qashqai die K 29 aus Richtung Am Bondenholz kommend auf der K 29 ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:00

    POL-RZ: Fahrzeug hatte Diebesgut geladen

    Ratzeburg (ots) - 19.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 14.11.2025 - A 24 /Gudow Beamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg haben am vergangenen Freitag (14.11.2025) einen Mercedes Sprinter zur Verkehrskontrolle auf dem Rastplatz Gudow-Süd, auf der A24 angehalten. Im Zuge der Kontrollmaßnahmen nahmen die Einsatzkräfte den Laderaum des Transporters unter die Lupe. Darin befanden sich u.a. mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren