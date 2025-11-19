PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße bei Barsbüttel

Ratzeburg (ots)

19.11.2025 | Kreis Stormarn | 19.11.2025 - Barsbüttel

Heute Vormittag, gegen 11.00 Uhr, kam es auf der K29 bei Barsbüttel zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden die zwei beteiligten Fahrzeugführer verletzt. Die Räumung der Unfallstelle dauert aktuell noch an.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 52-jährige Deutsche mit einem Nissan Qashqai die K 29 aus Richtung Am Bondenholz kommend auf der K 29 in Fahrtrichtung Hamburg. Aus noch ungeklärter Ursache geriet die Barsbüttlerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem ihr entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich ihr Pkw entgegengesetzt zur eigentlichen Fahrtrichtung und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Auch der Lkw kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen.

Die Pkw-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Hamburg wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die K29 ist aktuell noch voll gesperrt, da die Räumung der Unfallstelle und die Bergung des Lkw noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 11:00

    POL-RZ: Fahrzeug hatte Diebesgut geladen

    Ratzeburg (ots) - 19.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 14.11.2025 - A 24 /Gudow Beamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg haben am vergangenen Freitag (14.11.2025) einen Mercedes Sprinter zur Verkehrskontrolle auf dem Rastplatz Gudow-Süd, auf der A24 angehalten. Im Zuge der Kontrollmaßnahmen nahmen die Einsatzkräfte den Laderaum des Transporters unter die Lupe. Darin befanden sich u.a. mehrere ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 10:26

    POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

    Ratzeburg (ots) - 19.11.2025 | Kreis Stormarn | 18.11.2025 - Ahrensburg Die Ahrensburger Kriminalpolizei ermittelt derzeit in zwei Fällen von Einbrüchen in den Straßen Gustav-Delle-Straße und Schimmelmannstraße. In beiden Fällen nutzten die unbekannten Täter gestern (18.11.2025) die Abwesenheiten der Bewohner aus, um in die Einfamilienhäuser zu gelangen. Im Zeitraum zwischen 06.55 Uhr und 22.00 Uhr drangen die ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 09:34

    POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses

    Ratzeburg (ots) - 19.11.2025 | Kreis Stormarn | 18.11.2025 - Ammersbek Gestern Nacht (18.11.2025) brannte ein Einfamilienhaus in der Timmerhorner Straße in Ammersbek. Gegen 23.55 Uhr bemerkte ein Bewohner des Hauses ein Feuer im Bungalow und setzte einen Notruf ab. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle sechs Bewohner das Objekt unverletzt verlassen können. Zur Brandursache können noch keine Angaben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren