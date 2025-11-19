Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße bei Barsbüttel

Ratzeburg (ots)

19.11.2025 | Kreis Stormarn | 19.11.2025 - Barsbüttel

Heute Vormittag, gegen 11.00 Uhr, kam es auf der K29 bei Barsbüttel zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden die zwei beteiligten Fahrzeugführer verletzt. Die Räumung der Unfallstelle dauert aktuell noch an.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 52-jährige Deutsche mit einem Nissan Qashqai die K 29 aus Richtung Am Bondenholz kommend auf der K 29 in Fahrtrichtung Hamburg. Aus noch ungeklärter Ursache geriet die Barsbüttlerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem ihr entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich ihr Pkw entgegengesetzt zur eigentlichen Fahrtrichtung und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Auch der Lkw kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen.

Die Pkw-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Hamburg wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die K29 ist aktuell noch voll gesperrt, da die Räumung der Unfallstelle und die Bergung des Lkw noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell