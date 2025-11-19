PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrzeug hatte Diebesgut geladen

Ratzeburg (ots)

19.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 14.11.2025 - A 24 /Gudow

Beamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg haben am vergangenen Freitag (14.11.2025) einen Mercedes Sprinter zur Verkehrskontrolle auf dem Rastplatz Gudow-Süd, auf der A24 angehalten.

Im Zuge der Kontrollmaßnahmen nahmen die Einsatzkräfte den Laderaum des Transporters unter die Lupe. Darin befanden sich u.a. mehrere Mountainbikes und Aufsitzrasenmäher sowie zwei kleinere Motorräder, E-Scooter und diverse Werkzeugkoffer. Die geladenen Gegenstände wirkten trotz des gebrauchten Zustandes hochwertig.

Der 32-jährige litauische Fahrzeugführer händigte den Beamten zwar Ladedokumente aus, konnte aber zur Herkunft der Ladung nichts sagen.

Demnach übernahm der Fahrer als Kurier den bereits in Schweden fertig beladenen Transporter und sollte ihn nun so nach Litauen überführen. Ein Aufsitzmäher war augenscheinlich regennass bzw. wies noch frische Grasrückstände auf, was auf eine kurzzeitig vorangegangene Nutzung schließen ließ. Einzelne Gegenstände wiesen bei genauer Überprüfung auch auf eine dänische Herkunft hin oder wurden so manipuliert, so dass eine Herkunftsermittlung erschwert wurde.

Die polizeilichen Erfahrungen zu den Gesamtumständen machten die Beamten misstrauisch, denn in der Vergangenheit wurde mehrfach Diebesgut aus Dänemark über den Landweg nach Litauen transportiert.

Die geladenen Gegenstände wurden deshalb bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

Weitere Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der dänischen Polizei bestätigte nun den Verdacht. Die Aufsitzrasenmäher wurden zuvor in Dänemark entwendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

