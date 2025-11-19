PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

19.11.2025 | Kreis Stormarn | 18.11.2025 - Ammersbek

Gestern Nacht (18.11.2025) brannte ein Einfamilienhaus in der Timmerhorner Straße in Ammersbek.

Gegen 23.55 Uhr bemerkte ein Bewohner des Hauses ein Feuer im Bungalow und setzte einen Notruf ab. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle sechs Bewohner das Objekt unverletzt verlassen können.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 15:08

    POL-RZ: Mehrere Betrugsanrufe im südlichen Kreis Stormarn

    Ratzeburg (ots) - 18.11.2025 | Kreis Stormarn | 18.11.2025 - Ahrensburg / Braak / Siek Seit heute Mittag wurden der Ahrensburger Polizei eine Vielzahl von Betrugsanrufen durch falsche Polizeibeamte gemeldet. Dabei zielten die Betrüger besonders auf lebensältere Bürger, vornehmlich im südlichen Kreis Stormarn, ab. Als Masche gaben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und behauptete, dass in der Nachbarschaft ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 14:51

    POL-RZ: Mehrere Einbrüche beschäftigen die Reinbeker Kriminalpolizei

    Ratzeburg (ots) - 18.11.2025 | Kreis Stormarn | 17.11.2025 - Reinbek Die Reinbeker Kriminalpolizei ermittelt derzeit in drei Fällen von Einbrüchen in den Straßen Kückallee und Schillerstraße. Am 17.11.2025 kam es im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 20.10 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Kückallee. Unbekannte Täter drangen über die ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:42

    POL-RZ: Einbrecher von Bewohner gestört und vertrieben

    Ratzeburg (ots) - 18.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 14.11.2025 - Ratzeburg Bereits am vergangenen Freitag (14.11.2025) kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Lübecker Straße in Ratzeburg. Dabei wurden die unbekannten Täter von einen Bewohner gestört und ergriffen ohne Beute die Flucht. Die ermittelnde Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 16.00 Uhr versuchten zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren