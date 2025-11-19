Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

19.11.2025 | Kreis Stormarn | 18.11.2025 - Ammersbek

Gestern Nacht (18.11.2025) brannte ein Einfamilienhaus in der Timmerhorner Straße in Ammersbek.

Gegen 23.55 Uhr bemerkte ein Bewohner des Hauses ein Feuer im Bungalow und setzte einen Notruf ab. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle sechs Bewohner das Objekt unverletzt verlassen können.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell