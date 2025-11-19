Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Ratzeburg (ots)

19.11.2025 | Kreis Stormarn | 18.11.2025 - Ahrensburg

Die Ahrensburger Kriminalpolizei ermittelt derzeit in zwei Fällen von Einbrüchen in den Straßen Gustav-Delle-Straße und Schimmelmannstraße.

In beiden Fällen nutzten die unbekannten Täter gestern (18.11.2025) die Abwesenheiten der Bewohner aus, um in die Einfamilienhäuser zu gelangen.

Im Zeitraum zwischen 06.55 Uhr und 22.00 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in das Haus in der Gustav-Delle-Straße ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erlangten ersten Erkenntnissen nach Schmuck in noch unbekannter Höhe.

In der Schimmelmannstraße drangen die Täter zwischen 11.00 Uhr und 21.10 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Haus ein. Auch hier erbeuteten sie Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die in den genannten Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell