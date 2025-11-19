PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Ratzeburg (ots)

19.11.2025 | Kreis Stormarn | 18.11.2025 - Ahrensburg

Die Ahrensburger Kriminalpolizei ermittelt derzeit in zwei Fällen von Einbrüchen in den Straßen Gustav-Delle-Straße und Schimmelmannstraße.

In beiden Fällen nutzten die unbekannten Täter gestern (18.11.2025) die Abwesenheiten der Bewohner aus, um in die Einfamilienhäuser zu gelangen.

Im Zeitraum zwischen 06.55 Uhr und 22.00 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in das Haus in der Gustav-Delle-Straße ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erlangten ersten Erkenntnissen nach Schmuck in noch unbekannter Höhe.

In der Schimmelmannstraße drangen die Täter zwischen 11.00 Uhr und 21.10 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Haus ein. Auch hier erbeuteten sie Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die in den genannten Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 09:34

    POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses

    Ratzeburg (ots) - 19.11.2025 | Kreis Stormarn | 18.11.2025 - Ammersbek Gestern Nacht (18.11.2025) brannte ein Einfamilienhaus in der Timmerhorner Straße in Ammersbek. Gegen 23.55 Uhr bemerkte ein Bewohner des Hauses ein Feuer im Bungalow und setzte einen Notruf ab. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle sechs Bewohner das Objekt unverletzt verlassen können. Zur Brandursache können noch keine Angaben ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 15:08

    POL-RZ: Mehrere Betrugsanrufe im südlichen Kreis Stormarn

    Ratzeburg (ots) - 18.11.2025 | Kreis Stormarn | 18.11.2025 - Ahrensburg / Braak / Siek Seit heute Mittag wurden der Ahrensburger Polizei eine Vielzahl von Betrugsanrufen durch falsche Polizeibeamte gemeldet. Dabei zielten die Betrüger besonders auf lebensältere Bürger, vornehmlich im südlichen Kreis Stormarn, ab. Als Masche gaben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und behauptete, dass in der Nachbarschaft ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 14:51

    POL-RZ: Mehrere Einbrüche beschäftigen die Reinbeker Kriminalpolizei

    Ratzeburg (ots) - 18.11.2025 | Kreis Stormarn | 17.11.2025 - Reinbek Die Reinbeker Kriminalpolizei ermittelt derzeit in drei Fällen von Einbrüchen in den Straßen Kückallee und Schillerstraße. Am 17.11.2025 kam es im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 20.10 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Kückallee. Unbekannte Täter drangen über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren