POL-RZ: Trotz sofortiger Hilfeleistung nahm ein Abenteuer eines Hundes keinen guten Ausgang

Ratzeburg (ots)

20.11.2025 | Kreis Stormarn | 19.11.2025 - BAB 1

Ein offensichtlich abenteuerbegeisterter Hund aus Hamburg erkundete die Welt und verirrte sich bis auf die Autobahn 1 bei Stapelfeld.

Dort wurde der Terrier Mix leider von einem Fahrzeug, welches von Lübeck in Richtung Hamburg unterwegs war, erfasst.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten des Autobahnreviers Bad Oldesloe nahmen sich dem schwerverletzten Terrier umgehend an und brachten ihn zu einem Tierarzt.

Während dessen suchten seine Besitzer bereits nach ihm und meldeten sich auf den umliegenden Polizeidienststellen.

So war eine Zusammenführung von Hund und Halter noch möglich, bevor der Terrier leider seiner schweren Verletzungen erlag.

Die Hundehalter bedankten sich ausdrücklich für die sofortigen Hilfeleistung, da sie so in den schweren Stunden ihres Hundes bei ihm sein und Abschied nehmen konnten.

