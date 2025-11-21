PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Reihenhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

21.11.2025 | Kreis Stormarn | 19.-20.11.2025 - Bargteheide

In Bargteheide, in der Straße Am Steinkreuz, ist es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen.

Am 19.11.2025, gegen 12.00 Uhr, verließen die Bewohner das Haus. Deren Abwesenheit, bis zur Rückkehr am 20.11.2025, um 15.30 Uhr, nutzten die Einbrecher aus, um sich über die gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Die Täter durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und eine geringe Menge Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Vorfall. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/809-0 sowie per Mail über Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

