Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Verletzte nach körperlicher Auseinandersetzung

Ratzeburg (ots)

21.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 20.11.2025 - Geesthacht

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern Abend (20.11.2025) ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Geesthachter Straße in Geesthacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde eine 59-jährige Frau sowie ein 62-jähriger Mann schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen innerfamiliären Streit.

Den Ermittlungen zufolge hielten sich die beiden Geschädigten gegen 17.20 Uhr in ihrer Wohnung auf, als plötzlich der 32-jährige Sohn des geschädigten Mannes, zusammen mit einer Frau, gewaltsam die Wohnungstür geöffnet haben soll. Im Zuge einer darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung hätten die Geschädigten diverse Verletzungen erlitten. Der 32-jährige Deutsche sowie seine 30-jährige serbische Begleiterin haben sich anschließend vom Tatort entfernt.

Die Verletzten wurden vor Ort zunächst notärztlich versorgt. Die 59-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die zwei Tatverdächtigen an ihrer Wohnanschrift in Hamburg angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecher/in der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell