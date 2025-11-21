PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Verletzte nach körperlicher Auseinandersetzung

Ratzeburg (ots)

21.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 20.11.2025 - Geesthacht

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern Abend (20.11.2025) ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Geesthachter Straße in Geesthacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde eine 59-jährige Frau sowie ein 62-jähriger Mann schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen innerfamiliären Streit.

Den Ermittlungen zufolge hielten sich die beiden Geschädigten gegen 17.20 Uhr in ihrer Wohnung auf, als plötzlich der 32-jährige Sohn des geschädigten Mannes, zusammen mit einer Frau, gewaltsam die Wohnungstür geöffnet haben soll. Im Zuge einer darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung hätten die Geschädigten diverse Verletzungen erlitten. Der 32-jährige Deutsche sowie seine 30-jährige serbische Begleiterin haben sich anschließend vom Tatort entfernt.

Die Verletzten wurden vor Ort zunächst notärztlich versorgt. Die 59-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die zwei Tatverdächtigen an ihrer Wohnanschrift in Hamburg angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecher/in der Polizeidirektion Ratzeburg

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 09:23

    POL-RZ: Einbruch in Reihenhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 21.11.2025 | Kreis Stormarn | 19.-20.11.2025 - Bargteheide In Bargteheide, in der Straße Am Steinkreuz, ist es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Am 19.11.2025, gegen 12.00 Uhr, verließen die Bewohner das Haus. Deren Abwesenheit, bis zur Rückkehr am 20.11.2025, um 15.30 Uhr, nutzten die Einbrecher aus, um sich über die gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 09:22

    POL-RZ: Wer kann Hinweise geben ? - Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

    Ratzeburg (ots) - 21.11.2025 | Kreis Herzogtum-Lauenburg | 20.11.2025 - Wohltorf Gestern Abend (20.11.2025) brachen bislang unbekannte Täter an der Straße Am Tonteich in Wohltorf in einen Bungalow ein. Dabei drangen sie über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten des Hauses ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Haus und flüchteten ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:17

    POL-RZ: Was steckt dahinter? Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 20.11.2025| Kreis Herzogtum Lauenburg | 17.11.2025 - Breitenfelde Bereits am Montag (17.11.2025), zwischen 00.30 Uhr und 05.00 Uhr, wurde im Mühlenweg in Breitenfelde ein Haus sowie ein Fahrzeug mit Farbe verunstaltet. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter die Außenfassade eines Reihenmittelhauses mit roter Lackfarbe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren