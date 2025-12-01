Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei Verletzte nach Verkehrsunfällen in Schwerin - darunter ein 3-jähriges Kind

Schwerin (ots)

Über das vergangene Wochenende kam es im Stadtgebiet von Schwerin zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Zusammenstöße auf der Strecke zwischen Wickendorf und Medewege

Freitagnachmittag befuhr eine 65-jährige Autofahrerin aus Wickendorf die Straße in Richtung Medewege. In einer Rechtskurve geriet ihr BMW aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte zunächst mit dem Ford einer 43-jährigen Fahrerin. Der Ford kam infolge des Aufpralls im Straßengraben zum Stillstand. Die 65-jährige Autofahrerin setzte ihre Fahrt mit dem BMW fort und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Dacia zusammen, der von einer 55-jährigen Frau geführt wurde. Zwei der drei Fahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungswagen war im Einsatz und übernahm die medizinische Erstversorgung. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu einer temporären Vollsperrung der Strecke. Der entstandene Schaden wird auf 40.000EUR geschätzt.

Kind beim Überqueren der Straße angefahren

Am Samstagnachmittag ereignete sich ein weiterer Unfall, bei dem ein 3-jähriger Junge verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 74-jähriger Autofahrer von der Lomonossowstraße nach rechts auf die B321 in Richtung Crivitz ab. Zu diesem Zeitpunkt überquerte das Kind gemeinsam mit seinen Eltern an einer Fußgängerampel die B321. Das Kind wurde von einem abbiegenden Fahrzeug erfasst und verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen sei ein Vorfahrtsfehler des 74-jährigen Autofahrers unfallursächlich.

Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Die Polizei führt in beiden Fällen weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

