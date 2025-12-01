PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Schaden bei Diebstahl von Kupferelementen

Gallin (ots)

Aus einer Lagerhalle in Gallin sollen bislang unbekannte Täter am vergangenen Freitag etwa 700 Kilogramm Kupfer entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam über ein elektronisches Zufahrtstor Zutritt zum Firmengelände im Neu Galliner Ring. In der Folge drangen sie widerrechtlich über ein Rolltor in die Lagerhalle ein und entwendeten diverse Baumaterialien. Weiterhin stahlen die Unbekannten zwischen Donnerstagabend 21.00 Uhr und Freitagmorgen 01.00 Uhr Kupferelemente im Gesamtgewicht von etwa 700 Kilogramm. Der Schaden soll sich insgesamt dabei auf etwa 50.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Boizenburg (038847-6060) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

