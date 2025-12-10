Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermehrt Taschendiebstähle im Mainzer Stadtgebiet

Mainz (ots)

In den vergangenen Tagen und Wochen ist es im Mainzer Stadtgebiet vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen. Im Dezember wurden bereits zwölf Taten, im November insgesamt 20 Taschendiebstahlsdelikte angezeigt.

Die Täter agieren vor allem in hochfrequentierten und unübersichtlichen Bereichen mit dichtem Gedränge, etwa in Einkaufsläden, an Bushaltestellen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Täter nutzen Situationen, in denen es zumindest nicht unüblich ist, angerempelt zu werden, um möglichst unbemerkt Außentaschen von Rucksäcken und Taschen zu öffnen und Wertsachen aus dem Innern zu stehlen.

Über den Diebstahl der Wertsachen hinaus kam es wiederholt auch zu anschließenden Verwertungstaten, bei denen Täter mit Bankkarten sowie den von den Geschädigten auf Zetteln im Portemonnaie aufbewahrten PIN-Nummern weiteres Bargeld abhoben.

Die Polizei rät: Geldbörsen, Mobiltelefone und andere Wertsachen sollten nicht in Außentaschen aufbewahrt werden. Nutzen Sie vorhandene Innentaschen! Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch! Seien Sie besonders im Gedränge, z.B. bei Veranstaltungen oder kurz vor Ladenschluss sowie in stark frequentierten, öffentlichen Verkehrsmitteln aufmerksam und schützen Sie ihr Eigentum! Und in diesem Zusammenhang ebenfalls sehr wichtig: Bewahren Sie keine Zettel mit Bank-PIN-Nummern in ihrem Geldbeutel bzw. generell zusammen mit ihrer Bankkarte auf.

