Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erneut mehrere Wohnungseinbrüche in der Region - Polizei bittet um Hinweise

Mainz/Mainz-Bingen (ots)

In den vergangenen Taten kam es wieder zu mehreren Wohnungseinbrüchen in der Umgebung. Erneut lag ein örtlicher Schwerpunkt im Bereich Mainz-Gonsenheim, Ingelheim und Budenheim.

So brachen bislang unbekannte Täter am Dienstag, 09.12.2025, zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr in eine Wohnung in der Eaubonner Straße in Budenheim ein. Der oder die Täter hebelten nach derzeitigem Erkenntnisstand ein gekipptes Küchenfenster auf und durchsuchten bzw. durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Gestohlen wurde unter anderem Bargeld.

Ebenfalls am Dienstag, 09.12.2025, zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Falkensteiner Straße in Mainz-Hechtsheim. Der oder die Täter brachen auf der Rückseite des Wohnhauses ein Fenster auf und stahlen aus dem Innern unter anderem Schmuck und eine Geldbörse.

Im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr am Dienstag, 09.12.2025, brachen unbekannte Täter zudem in eine Hochpaterrewohnung in der Ober-Olmer Straße in Ingelheim ein. Der oder die Täter schlugen im rückwärtigen Bereich des Anwesens ein Fenster ein und durchsuchten die Wohnung. Die Ermittlungen, unter anderem zu möglichem Stehlgut, dauern an.

Bislang unbekannte Täter brachen zudem zwischen Donnerstag, 04.12.2025, und Mittwoch, 10.12.2025, in ein Einfamilienhaus im Viermorgenweg in Mainz-Gonsenheim ein. Der oder die Täter schlugen nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Fenster im ersten Obergeschoss ein und durchsuchten das Gebäude. Gestohlen wurde unter anderem Schmuck.

Unbekannte Täter brachen am Dienstag, 09.12.2025, zwischen 18:35 Uhr und 19:45 Uhr in eine Doppelhaushälfte im Nußbaumweg in Gau-Bischofsheim ein. Der oder die Täter schlugen dabei ein Kellerfenster ein und entwendeten aus dem Innern unter anderem Bargeld und Schmuck.

Ebenfalls am Dienstag, 09.12.2025, zwischen 16:30 Uhr und 20:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter an der Kreuzschanze in der Mainzer Oberstadt die Balkontür einer Hochpaterrewohnung auf und stahlen aus dem Innern unter anderem einen Safe.

Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 13:30 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in der Kurfürstenstraße in der Mainzer Neustadt zu einem versuchte Wohnungseinbruch. Die Bewohner er betroffenen Wohnung waren nicht zuhause, als eine Nachbarin zu besagter Uhrzeit Geräusche im Treppenhaus vernahm. Sie öffnete die Tür und sah einen unbekannte Person, die sich mit einem Schraubenzieher an der Wohnungstür einer Nachbarswohnung zu schaffen machte. Sie nahm weitere Geräusche im Treppenhaus wahr. Sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Personen involviert waren. Zeugen berichteten von drei jüngeren Frauen mit dunklen Haaren, die die Flucht ergriffen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang der Hinweis auf die PM vom 08.12.2025 POL-PPMZ: Einbruchschutz: Verdächtige Beobachtungen frühzeitig der Polizei melden | Presseportal: Bitte melden Sie sich umgehend über den Notruf 110 bei der Polizei, sobald sie auffällige bzw. verdächtige Beobachtungen in der Nachbarschaft machen. Sodass die Polizei frühzeitig Maßnahmen ergreifen kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell